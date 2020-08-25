На Мосбирже стали продавать американские акции. Стоит ли вкладывать в них сбережения

24 августа Мосбиржа запустила торги акциями самых крупных и успешных американских компаний. Уникальность ситуации в том, что купить ценные бумаги можно за рубли. Лайф выяснил, какую доходность ждать от новых акций и стоит ли вкладывать в них свои сбережения.

Какие акции иностранных компаний можно купить за рубли

Как сообщили в пресс-центре Московской биржи, с 24 августа начинается первый этап торгов акциями иностранных эмитентов. Пока выставлены на продажу бумаги 19 компаний, которые входят в индекс S&P 500 (он включает в себя 505 избранных компаний, которые торгуются на биржах США и имеют наибольшую капитализацию). Среди них Netflix, Visa, Twitter, Walt Disney, McDonald’s, Boeing, Amazon, Microsoft, Facebook.

С 7 сентября можно будет купить акции Apple. Более поздняя дата начала торгов связана с дроблением акций компании. Бумаги выставят на продажу, как только оно завершится. На втором этапе (предварительно, в четвёртом квартале нынешнего года) список акций иностранных компаний расширят до 50.

Торги ценными бумагами зарубежных эмитентов и расчёты по ним осуществляются в рублях. При этом дивиденды по акциям будут начисляться в оригинальной валюте. Для американских ценных бумаг это доллары.

— Мосбиржа расширяет своё влияние на фондовый рынок через запуск такого продукта, — рассказал эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. — Постепенно на рынок будут выходить всё новые иностранные ценные бумаги с прямой конвертацией в рублёвом эквиваленте.

Кстати, в России и раньше можно было торговать акциями иностранных компаний. Например, на Санкт-Петербургской бирже. Однако для этого необходимо было конвертировать рубли в доллары, потому что продаваемые акции номинированы в американской валюте.

— Мосбиржа предлагает сразу покупать акции в рублях. Соответственно, те, кто получает зарплату в рублях или имеет в них накопления, смогут купить акции иностранных компаний без дополнительной конвертации в валюту, а значит, без дополнительных трат на комиссии, — пояснил ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Сколько можно заработать на акциях американских компаний

По словам Алексея Кричевского, с помощью акций можно сохранить рублёвые сбережения от девальвации и заработать на росте самих ценных бумаг. По его словам, технический сектор американского рынка растёт очень быстрыми темпами и тянет за собой весь индекс S&P 500, который вновь обновляет максимальные значения.

— Недорогие дивидендные иностранные акции, выплаты по которым к тому же производятся в долларах, будут отличной альтернативой российским облигациям, поскольку есть возможность ещё и заработать на их росте, — рассказал Алексей Кричевский.

По словам Ивана Капустянского, предложенные акции являются одними из наиболее ликвидных на американском рынке, поэтому именно в их пользу был сделан выбор Мосбиржи. Они входят в индекс S&P 500. Соответственно, можно рассмотреть перспективы акций не по отдельности, а в рамках индекса.

— Так, с 2000 года среднегодовой прирост индекса S&P 500 был порядка 5%, а если смотреть с начала 1990 года, то в районе 8%. Соответственно, в случае вложения денег в широкий портфель американских бумаг можно рассчитывать на похожие результаты, — пояснил Иван Капустянский.

По словам Ивана Капустянского, если говорить о потенциальных заработках, то, по консенсус-прогнозу аналитиков, акция Microsoft может продемонстрировать рост более чем на 10% до конца года. Аналогичный результат может показать акция Boeing. Соответственно, по словам Ивана Капустянского, если средства будут вложены в эти две бумаги, то рост капитала может составить около 10%.

— Плюс такой покупки ещё и в том, что нет потери от девальвации рубля — акции автоматически пересчитываются по курсу. Это главное для простых инвесторов. Плюс дивиденды платятся ежеквартально, от 1 до 8% годовых в зависимости от компании. Индекс S&P 500 с момента обвала уже восстановил позиции и обновляет максимумы, что делает такое вложение перспективным, — пояснил Алексей Кричевский.

Чем рискуют покупатели акций

Какими бы оптимистичными ни казались перспективы таких вложений, но и здесь инвесторам не стоит пребывать в эйфории. По словам Алексея Кричевского, основных рисков тут два — это падение стоимости ценных бумаг и серьёзное укрепление рубля. И если о втором в ближайшее время беспокоиться не стоит, то подешеветь акции могут. Их стоимость прежде всего будет зависеть от ситуации в макроэкономике.