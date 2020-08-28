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Россиян предупредили о возможном росте цен на красную икру

Причиной тому стали проблемы с выловом тихоокеанского лосося.

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Фото © Pixabay

В России может существенно подорожать красная икра. Такой прогноз стал следствием неудачной путины лососевых на Дальнем Востоке. Из-за этого в перспективе возможно снижение объёмов производства продукта на 25–30%.

Как сообщает "Коммерсант", в этом году было выловлено 220 тысяч тихоокеанских лососей, что почти в два раза меньше, чем за аналогичный период два года назад. Поставщики деликатеса уже уведомили торговые сети о сложившейся ситуации, те, в свою очередь, ожидают роста цен до 30%. Отмечается, что в прошлый раз настолько низкий объём добычи тихоокеанского лосося наблюдался в 2014 году. Также на рост цен может повлиять эпидемия коронавируса, из-за которой возросли затраты рыбаков на специализированное оборудование.

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Помимо красной икры со следующего года в России могут значительно вырасти цены на мороженое. Эксперты считают, что это произойдёт в том случае, если в стране будет введена обязательная маркировка любимого многими лакомства.

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