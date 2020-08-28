Россиян предупредили о возможном росте цен на красную икру

Как сообщает "Коммерсант", в этом году было выловлено 220 тысяч тихоокеанских лососей, что почти в два раза меньше, чем за аналогичный период два года назад. Поставщики деликатеса уже уведомили торговые сети о сложившейся ситуации, те, в свою очередь, ожидают роста цен до 30%. Отмечается, что в прошлый раз настолько низкий объём добычи тихоокеанского лосося наблюдался в 2014 году. Также на рост цен может повлиять эпидемия коронавируса, из-за которой возросли затраты рыбаков на специализированное оборудование.