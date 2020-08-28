В Европе резко выросли цены на машины Lada

Цены на автомобили Lada 4x4 в Европе стали достигать 1,7 миллиона рублей — вдвое выше, чем в России. Самым дорогим в линейке детищ АвтоВАЗа является Lada 4x4 Bronto с дополнительным оборудованием. Согласно прайс-листу немецкого автоцентра Autohaus-panschwitz.de внедорожник обойдётся в 19 992 евро, или 1,76 миллиона рублей.

Наиболее бюджетный из имеющихся в наличии вариантов — это Lada Urban 4х4. На покупку автомобиля потребуется от 13 923 до 15 827 евро (1,2–1,4 миллиона рублей).