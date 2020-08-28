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В Европе резко выросли цены на машины Lada

Купить эти машины за рубежом стало не так просто, поскольку АвтоВАЗ прекратил поставки на западные рынки.

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Фото © АвтоВАЗ.

Цены на автомобили Lada 4x4 в Европе стали достигать 1,7 миллиона рублей — вдвое выше, чем в России. Самым дорогим в линейке детищ АвтоВАЗа является Lada 4x4 Bronto с дополнительным оборудованием. Согласно прайс-листу немецкого автоцентра Autohaus-panschwitz.de внедорожник обойдётся в 19 992 евро, или 1,76 миллиона рублей.

Наиболее бюджетный из имеющихся в наличии вариантов — это Lada Urban 4х4. На покупку автомобиля потребуется от 13 923 до 15 827 евро (1,2–1,4 миллиона рублей).

Стало известно, когда на рынке появится самая дорогая версия Lada Largus

Изменения будут косметическими, но это поднимет цену на десятки тысяч рублей.

Ранее Лайф сообщал, что на заводах АвтоВАЗа пришлось ввести смены в выходные, чтобы покрыть госзаказ на 15 тысяч автомобилей.

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