Галька, песок и вулканический пепел. Турагент назвала топ-3 российских пляжей для отдыха

В этом году в условиях пандемии коронавируса и закрытых границ российские пляжи пользуются особой популярностью у жителей страны. Эксперт в сфере туризма Алиса Ерохина в эфире телеканала "Санкт-Петербург" назвала три лучших пляжа России для отдыха в бархатный сезон. В топ вошли не только галечный и песочный пляжи, но и вулканический. А самое главное — все они являются обладателями награды за чистую и безопасную воду.

Первый находится на побережье Чёрного моря в Краснодарском крае — это Имеретинская низменность. Береговая линия оборудована всем необходимым для комфортного отдыха, а вода в море приятного голубого цвета. Вторым в рейтинге стал Янтарный пляж в Калининградской области. Помимо благоустройства, кафе и ресторанов берег привлекает за счёт чистоты и бархатистости песка.

Третий же пляж — Халактырский — больше подойдёт любителям экстремального отдыха. Он находится неподалёку от Петропавловска-Камчатского и покрыт вулканическим пеплом. С побережья открывается вид на камчатские вулканы. В самый тёплый сезон вода прогревается лишь до 15 градусов, но зато большие волны придутся по душе любителям сёрфинга или просто желающим увидеть Тихий океан.