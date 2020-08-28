Галька, песок и вулканический пепел. Турагент назвала топ-3 российских пляжей для отдыха

В этом году в условиях пандемии коронавируса и закрытых границ российские пляжи пользуются особой популярностью у жителей страны. Эксперт в сфере туризма Алиса Ерохина в эфире телеканала "Санкт-Петербург" назвала три лучших пляжа России для отдыха в бархатный сезон. В топ вошли не только галечный и песочный пляжи, но и вулканический. А самое главное — все они являются обладателями награды за чистую и безопасную воду.
Первый находится на побережье Чёрного моря в Краснодарском крае — это Имеретинская низменность. Береговая линия оборудована всем необходимым для комфортного отдыха, а вода в море приятного голубого цвета. Вторым в рейтинге стал Янтарный пляж в Калининградской области. Помимо благоустройства, кафе и ресторанов берег привлекает за счёт чистоты и бархатистости песка.
Огромные шляпы, Спанч Боб и вязаный купальник. Дизайнер рассказала, какие вещи на пляже могут отпугнуть мужчинПо словам эксперта, женщине в первую очередь должно быть комфортно в том, что на ней надето.
Третий же пляж — Халактырский — больше подойдёт любителям экстремального отдыха. Он находится неподалёку от Петропавловска-Камчатского и покрыт вулканическим пеплом. С побережья открывается вид на камчатские вулканы. В самый тёплый сезон вода прогревается лишь до 15 градусов, но зато большие волны придутся по душе любителям сёрфинга или просто желающим увидеть Тихий океан.
Ранее Лайф рассказывал, что учёные предупредили об опасности заражения различными инфекциями на песчаных пляжах. По их словам, наибольшему риску подвержены отдыхающие с мелкими ранами и микротрещинами на коже.