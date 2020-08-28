Россияне стали активно закрывать валютные вклады

В течение прошлого месяца россияне забрали из банков свои вклады на общую сумму 508,6 миллиона долларов. Хотя ещё в июне сумма выведенных средств едва превышала 332 миллиона долларов. Притом отток валюты происходит как в системно значимых, так и менее крупных кредитно-финансовых учреждениях, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официальные данные Центробанка России.

Согласно анализу агентства, многие соотечественники просто перекладывают валюту со вкладов на свои текущие счета. Однако и в этом случае процесс идёт хуже, чем в начале лета. Если в июне банкам удалось привлечь 846,7 миллиона долларов, то в июле объём поступивших валютных средств сократился до 586,8 миллиона долларов.

Впрочем, эксперты единодушны во мнении, что волноваться не стоит, есть несколько причин для оттока вкладов. В первую очередь это обусловлено низкими ставками.

— В связи с резким падением доходностей долларовых облигаций и рыночных ставок за последний год банки перестали предлагать клиентам какие-либо значимые ставки по срочным депозитам в долларах. Поэтому всё большая часть клиентов предпочитает держать валюту просто на срочных счетах, что, хотя и не приносит дополнительного дохода, может быть более удобно, — объяснил вице-президент, старший аналитик агентства Moody"s Семён Исаков.

С его мнением полностью согласен старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. Он лишь добавил, что также отток валютных сбережений может быть связан с расходованием накоплений граждан во время эпидемии коронавируса, а ещё с началом отпускного сезона.