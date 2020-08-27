Банки начинают брать плату за хранение валюты. Сколько составят потери и как обойтись без комиссии

Крупные банки начинают брать плату за обслуживание счетов в валюте. Таким образом, клиент не только не получает процент по вкладу, но ещё и доплачивает банку за хранение денег. Лайф разбирался, какой доход сейчас могут принести валютные сбережения и так ли страшен "отрицательный процент".

Отрицательные проценты по вкладам — не российский, а мировой тренд. Во многих европейских странах ставки или близки к нулю, или нулевые ещё с начала 2010-х годов. Отрицательный процент там тоже в порядке вещей. Но для российских вкладчиков это, конечно, в новинку. Так что новость о том, что с 1 сентября "Альфа-банк" начнёт взимать плату за обслуживание счетов в евро, для многих прозвучала как гром среди ясного неба.

Сразу стоит отметить, что официально такого понятия, как отрицательные ставки, в России нет. Они не предусмотрены законом. Вместо отрицательных ставок банки вводят эквивалентные им по сумме комиссии за хранение денег. Пока речь идёт только о евро, но на очереди и доллар.

Вообще, такого рода комиссии стали появляться ещё в прошлом году. Сначала их начали вводить относительно небольшие банки, но теперь подключаются и крупнейшие.

Сколько придётся заплатить банкам за хранение денег

С 1 сентября "Альфа-банк" начнёт взимать плату в 0,1% от величины счёта в евро. Комиссия будет действовать при остатках свыше пятидесяти тысяч евро для премиальных клиентов и пяти тысяч евро — для всех остальных.

— Это не станет серьёзным обременением для клиентов, поскольку комиссия будет варьироваться в диапазоне от 10 до 100 евро, — говорит председатель правления КПК "Обновление" Михаил Дорофеев. — Иными словами, эффективная процентная ставка станет отрицательной от нуля до минус 0,02% годовых. Пока это очень незначительно, но в дальнейшем комиссии могут расти.

Помимо "Альфа-банка" на этот эксперимент решились, например, "Газпромбанк", "Росбанк" и банк "Санкт-Петербург". Правда, везде условия разные. Так, в "Росбанке" берут комиссию на остаток только с крупных счетов. Аналитики считают, что эту тенденцию подхватят и другие банки.

Михаил Дорофеев полагает, что для тех, кто опасается падения курса рубля, издержки в виде отрицательных процентных ставок по депозитам в единой европейской валюте — небольшие жертвы. Действительно, с десяти тысяч евро каждый год будет уходить банку всего десять евро (хотя ещё несколько лет назад с этой суммы можно было получить за год 30–50 евро).

При этом с начала года евро подорожал к рублю на 28%, что и перекрывает гипотетические проценты, и выглядит интереснее рублёвых ставок, которые опустились до исторического минимума в 4,5%.

— Если в начале года евро можно было купить за 67–69 рублей, то сегодняшние показатели — 88+ рублей с возможным падением российской валюты до 100 рублей за евро, — говорит эксперт "Академии управления финансами и инвестициями" Алексей Кричевский. — При этом евро солидно укрепился ещё и к доллару — с 1,12 доллара на начало года и 1,06 — в пик падения рынков до 1,18–1,19 доллара на текущий момент. Так что, по сути, евро сейчас выступает неким очагом стабильности и спокойствия относительно двух других наиболее распространённых в России валют.

В то же время угадать удачный момент для покупки валюты — крайне непростая задача. В начале 2016 года евро уже стоил 80 рублей, а в момент паники достигал 93. С тех пор в течение трёх лет курс опускался до 60 рублей.

— Иными словами, в рублёвом выражении средства на счёте в евро в моменте теряли от четверти до трети своей покупательной способности, — пояснил Михаил Дорофеев. — Добавление сюда отрицательных ставок сделало бы эту затею ещё менее привлекательной. С другой стороны, те, кто открыл вклад в евро, когда он опустился до 60 рублей в апреле 2017 года, сейчас в рублёвом выражении получили прибавку в 50%. За три года в рублях при условии рефинансирования и даже при гипотетической ставке в 10% годовых средства на рублёвом депозите могли бы вырасти только на 33%.

Как сохранить сбережения и не платить процент банку

Конечно, пока ещё не все банки вводят комиссию за хранение евро. Так что есть возможность найти банк, куда можно положить валюту и без дополнительной оплаты. К тому же у доллара сейчас ситуация получше. Его можно положить в банк на вклад и получать хоть и небольшой, но всё же положительный процент.

— Для тех, кто не хотел бы платить банку за хранение денег, есть альтернатива — еврооблигации, — рекомендует Михаил Дорофеев. — Но тут уже нужно учитывать риски дефолта эмитента, кредитный риск брокера, а также брокерское вознаграждение. По наиболее надёжным облигациям в евро доходности также стремятся к нулю. К примеру, для десятилетних гособлигаций Германии доходность к погашению составляет минус 0,4% годовых.

Многие банки не хотят терять клиентов и пока тянут с введением комиссии при открытии вкладов в валюте. Аналитики считают, что этот тренд неизбежно скоро пересилит и станет массовым, так как отрицательные ставки останутся в Европе не меньше чем на три года.