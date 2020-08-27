Обман при разводе. Какие хитрости используют супруги, чтобы получить больше

Режим самоизоляции оказался последней каплей, которая наполнила чашу терпения многих российских семей. Карантин существенно снизил число распавшихся семейных пар в марте – июне, но первый летний месяц развязал руки многим супругам. По данным Росстата, в июне в стране зарегистрировано 45,8 тысячи разводов. Это почти в 2,5 раза больше, чем в мае этого года.

На какие хитрости идут супруги, чтобы получить больше при разводе

Расторжение брака — процесс болезненный. На фоне тяжёлого психологического состояния одна из сторон может воспользоваться слабостью второй стороны, отмечает юрист Владислав Варшавский, один из создателей проекта legalgates.ru (занимается делами семьи и брака). Специалист перечисляет многообразие уловок, к которым прибегают люди, некогда державшие друг друга за руки.

— В практике часто возникают ситуации, когда один из супругов в период брака оформляет имущество на своё имя по дарственной либо по договору в пользу третьего лица, — рассказывает юрист. — Договор в пользу третьего лица позволяет создать конструкцию личного имущества супруга, поскольку по нему человек получает имущество безвозмездно. Очень часто для этого используются родственники, например родители одного из супругов, которые от своего имени приобретают квартиру в пользу своего ребёнка (сына или дочери). При этом деньги на приобретение такой квартиры идут из общего бюджета семьи.

Специалист назвал одной из самых распространённых схем обмана схему с привлечением заёмных средств на нужды семьи. В этом случае один из супругов в судебном заседании представляет договор займа, якобы заключённый в период брака, по которому в это время были взяты деньги на общие нужды семьи.

Также один из супругов может угрожать отсудить ребёнка у второго супруга в обмен на отказ от части имущества.

— Одна из частых уловок в бракоразводном процессе при разделе супружеского имущества — это признание банкротом. При такой схеме обмана подписывают договоры займа задним числом и кредитор-друг по решению суда получает всю сумму из общенажитого и после развода отдаёт нечестному супругу обратно все деньги, — рассказывает генеральный директор ООО ЮК "Юристъ" Асия Мухамедшина.

Специалист отмечает, что в таком случае, чтобы защитить себя, нужно доказать суду, что договор займа заключался для создания искусственной задолженности супруга.

Асия Мухамедшина рекомендует во избежание всех неприятностей, связанных с кознями развода, заключить брачный договор. Он позволит избежать споров при разделе имущества, так как всё будет уже расписано для каждой стороны в условиях договора.