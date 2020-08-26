Капкан для сбережений. Каким будет курс доллара в сентябре и куда сейчас опасно вкладывать деньги

В этом году август оправдал свой статус нехорошего месяца для курса валют. Доллар стоит дороже 75 рублей, а евро приближается к 90. При этом в банках назревает дефицит валюты. Где сейчас хранить сбережения и каким будет курс доллара в сентябре?

Прогноз курса валют на сентябрь

Обстановка на мировых финансовых и сырьевых рынках сейчас относительно спокойная. Это хорошо для рубля. И, скорее всего, в такой ситуации можно было бы уверенно сказать, что в сентябре российская валюта укрепится. Если бы не одно но.

— Спекулятивную игру против рубля подогревают усиления политических рисков. В частности, из-за ситуации вокруг Белоруссии, — пояснил аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.

К тому же, по его словам, рубль сейчас лишён поддержки со стороны долгового рынка. Из-за низкой ключевой ставки практически отсутствует спрос на предлагаемые Минфином ОФЗ. В такой ситуации российской валюте остаётся надеяться лишь на охлаждение политических страстей.

— Ну а до тех пор, пока балом рулит политика, сохраняются риски дальнейшего ослабления рубля к отметкам 77–77,6 по отношению к доллару, — пояснил Сергей Дроздов. — Однако, как показывает история, со временем политическая составляющая уходит на второй план и российская валюта возвращается в орбиту влияния традиционных для неё факторов. Таким образом, если ситуация в Белоруссии нормализуется и не будет новых санкций со стороны наших западных партнёров, то в сентябре рублю вполне по силам вернуться в диапазон 72,7–74 за доллар.

Несмотря на то что нефть сейчас дорожает, рубль в сентябре может ещё ослабнуть. Правда, незначительно, так как основной потенциал для падения курса уже исчерпан. Такой прогноз даёт инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. Он основывается на нескольких факторах.

Так, с восстановлением деловой активности у нас стал расти импорт. Соответственно, это спровоцировало рост спроса на валюту для покупки импортных товаров. В какой-то степени стал открываться и туристический зарубежный сезон. Таким образом, отложенный физический спрос на инвалюту тоже сейчас реализуется. Это способствует укреплению доллара.

— Курс может ещё уйти в район 76–76,5 рублей за доллар, по евро — в район отметки 90. Но для реализации более стрессового сценария поводов пока нет. Напряжение в геополитической плоскости спадает. Если сохранятся нынешние цены на нефть, то российская валюта в сентябре вполне может отыграть часть потерь. Таким образом, превалирующим для курса рубля к доллару в начале осени может быть коридор 74–75, к евро — 87–89, — говорит Александр Бахтин.

Почему банки исчерпали запас валюты, и где не стоит держать сбережения

К 1 августа российские банки исчерпали запасы валюты. Такие оценки сделали аналитики "Райффайзенбанка". Дефицит возник впервые с 2018 года. В такой ситуации простые вкладчики забеспокоились, не возникнут ли проблемы с обменом валюты и не будет ли сложностей с покупкой долларов. Финансисты поспешили успокоить обладателей валютных сбережений: дефицита долларов в обменниках ждать не стоит.

— Некоторый дисбаланс по кредитно-депозитным операциям возник из-за роста валютного кредитования российскими банками и скромного притока валютных вкладов. На курс рубля эта ситуация никак не влияет. К тому же у Банка России достаточно запасов валюты, которую он может в случае необходимости предоставить отечественным банкам, — пояснил Александр Бахтин.

Что касается управления сбережений, то экономисты предупреждают: неопытным инвесторам сейчас опасно заниматься игрой на курсе валют. Здесь легко попасть в финансовый капкан. Тем более рискованно покупать доллары и евро на пике цены. Не исключено, что августовские значения курса могут быть пиковыми в этом году. Тем более не рекомендуют переводить в валюту все накопления.