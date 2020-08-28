"Стал выкручивать руку". Москвичка рассказала о нападении мужчины на её 5-летнего ребёнка

Мать пятилетнего мальчика, на которого в одном из столичных парков напал взрослый мужчина, рассказала, что причиной конфликта стала игрушечная машинка. По словам Ульяны, она находилась на детской площадке с сыном. Ребёнок от неё отбежал к другому мальчику поиграть. Он схватил его игрушку и подбросил её в воздух. В этот момент и появился мужчина, который сразу же схватил чужого ребёнка и стал таскать за руку по земле.

Девушка объяснила, почему сразу же начала снимать происходящее на телефон. Однажды её сын за границей оказался в похожей ситуации — чужой человек шлёпнул его и толкнул. Чтобы доказать факт нападения, мама ребёнка и начала запись видео.

— Он его хватал, не отпускал. Скручивал руку. Я думаю, у человека есть проблемы, раз он хватает чужих детей. Ну, с психикой что-то не нормальное. Я думаю, что ему надо [назначить] или штраф, или исправительные работы, — сказала мама мальчика.

Ульяна также рассказала, что её маленький сын до сих пор напуган. Но её удовлетворит даже минимальное наказание в отношении обидчика.