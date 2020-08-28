На Рыбинском водохранилище затонула баржа, два члена экипажа пропали без вести

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Перевозивший металл сухогруз дал течь и затонул в акватории Рыбинского водохранилища. В ГУ МЧС России по Ярославской области сообщили, что двое из семи членов экипажа пропали без вести.

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Судно следовало из Череповца в Нижний Новгород с тремя тысячами тонн металла в составе буксира-толкача и второй баржи. Оба судна принадлежат ООО СК "Карелкамень". По предварительным данным, внутри корпуса баржи началась течь, вследствие чего груз сместился на бок, в результате баржа перевернулась.

Сейчас на месте происшествия работают суда и сотрудники МЧС, учреждения "Канал имени Москвы", а также следователи. По факту случившегося начала проверку ярославская прокуратура на транспорте.