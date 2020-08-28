"Нельзя говорить, что вас били". Россиянку обязали выплатить 10 тысяч за жалобу в соцсетях о домашнем насилии

В октябре прошлого года Ирина Живова написала на своей странице в социальных сетях, что подверглась домашнему насилию со стороны бывшего супруга. Притом, по её словам, избита оказалась не только она, но и их общая маленькая дочь. Женщина зафиксировала факт получения травм и обратилась в правоохранительные органы с требованием привлечь к ответственности уже экс-мужа.

Расследование дела затянулось, а мужчина подал в суд ответный иск. Он утверждает, что его оклеветали, из-за чего он понёс моральные, репутационные потери, лишился работы. Никулинский суд Москвы встал на его сторону и постановил, чтобы бывшая жена выплатила ему в качестве компенсации за свой рассказ в соцсетях десять тысяч рублей.

— Никулинский районный суд города Москвы вынес прецедентное для всей России решение, для всех жертв домашнего насилия в России, сказав, что вы не имеете права говорить о том, что вас били, пока вы не получите об этом соответствующий судебный акт, — заявила Лайфу партнёр BGP Litigation, адвокат Виктория Дергунова.

Ирина и её адвокаты не намерены сдаваться и всё так же хотят привлечь бывшего супруга женщины к ответственности. А теперь ещё будут оспаривать решение Никулинского суда. Главной проблемой в этом, отмечает адвокат, является то, что по первому делу заканчиваются процессуальные сроки давности из-за чрезмерно затянутого следствия.