В Приангарье открыли замену самому опасному участку трассы "Байкал"

В Иркутской области закончилось строительство нового участка трассы "Байкал" на Култукском тракте. Дорога была проложена в обход одного из самых опасных участков трассы, именуемого в народе "тёщиным языком". Торжественное открытие состоялось сегодня, сообщает IrkutskMedia .

Строительство дороги начали в марте 2018 года. За два с половиной года рабочие проложили почти десять километров трассы, сгладив множество спусков и подъёмов, глубина и высота которых порой достигала 40 метров. Общая стоимость проекта составила 2,5 миллиарда рублей бюджетных средств.

До сегодняшнего дня "тёщин язык" представлял реальную угрозу для водителей, так как являлся горным серпантином. За время своего существования дорога унесла немало жизней, из-за чего обрела статус одной из самых опасных на участке. Новая же трасса оказалась не только безопаснее, но и сократит путь от Иркутска до Слюдянки на три километра. На обходе серпантина установили металлическое ограждение, сигнальные столбики и свыше полсотни дорожных знаков. Также на дороге появились две площадки отдыха для водителей.