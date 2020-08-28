Президент Южной Осетии отстранил главу МВД из-за смерти одного подозреваемого

Главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева отстранили от дел. Такое решение принял президент республики Анатолий Бибилов.
— Хочу сообщить, что принял решение об отстранении на время проведения следственных мероприятий министра внутренних дел Игоря Наниева. Я сегодня же подпишу соответствующий указ, — приводит пресс-служба президента Бибилова его слова.
По информации телеканала "360", причиной отстранения стало избиение до смерти подозреваемого по делу о покушении на самого министра, которое было совершено неделю назад.
В Южной Осетии почтили память погибших в 2008 году защитников ЦхинвалаЖители и представили власти республики возложили цветы к местам гибели военных и мирных жителей.
17 августа в Цхинвале неизвестные обстреляли автомобиль Наниева и скрылись. Сам министр не пострадал. Позже один из подозреваемых попал в больницу и умер, не приходя в сознание.