Цена iPhone 11 упала ниже психологической отметки

Узнайте, сколько лет проработает ваш смартфон. Один Android-девайс живёт дольше iPhone, и это не Samsung Обновление операционной системы — важнейший момент при выборе смартфона. Чем дольше оно поддерживается разработчиком, тем стабильнее работает устройство. Кроме того, важны регулярные выкаты патчей безопасности, чтобы смартфон не взломали. Мы разобрались, какие бренды дольше выпускают обновления. Взяли топ-5 популярных брендов в России (по данным Canalys — Huawei, Xiaomi, Samsung, Apple, Vivo) и две самые популярные марки, не продающиеся у нас официально.