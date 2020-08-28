Цена iPhone 11 упала ниже психологической отметки

Российские продавцы продолжают снижать цены на базовую версию iPhone 11 с 64 гигабайтами памяти. Стоимость последнего "яблока" упала ниже психологической отметки в 50 тысяч рублей, пишет Hi-tech Mail.ru со ссылкой на собственные исследования рынка.
Специалисты отмечают, что в неофициальных магазинах приобрести модель можно на десять тысяч рублей дешевле. При этом спешить с покупкой эксперты не советуют — после старта продаж iPhone 12 цены на старые модели снова устремятся вниз.
Узнайте, сколько лет проработает ваш смартфон. Один Android-девайс живёт дольше iPhone, и это не SamsungОбновление операционной системы — важнейший момент при выборе смартфона. Чем дольше оно поддерживается разработчиком, тем стабильнее работает устройство. Кроме того, важны регулярные выкаты патчей безопасности, чтобы смартфон не взломали. Мы разобрались, какие бренды дольше выпускают обновления. Взяли топ-5 популярных брендов в России (по данным Canalys — Huawei, Xiaomi, Samsung, Apple, Vivo) и две самые популярные марки, не продающиеся у нас официально.
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