Узнайте, сколько обновлений получит ваш смартфон и как скоро он придёт в непригодность

Обновление операционной системы — важнейший момент при выборе смартфона. Чем дольше оно поддерживается разработчиком, тем стабильнее работает устройство. Кроме того, важны регулярные выкаты патчей безопасности, чтобы смартфон не взломали. Мы разобрались, какие бренды дольше выпускают обновления. Взяли топ-5 популярных брендов в России (по данным Canalys — Huawei, Xiaomi, Samsung, Apple, Vivo) и две самые популярные марки, не продающиеся у нас официально.

iPhone

Срок поддержки — 6 лет.

Apple — бесспорный лидер в плане поддержки устройств. Модели iPhone могут получать обновления до пяти лет, тем самым оставаясь актуальными. Это одна из причин, почему айфоны лучше всех продаются на вторичном рынке.

Осенью 2018 года iPhone 5S обновился до iOS 12. Смартфон вышел в 2013 году c iOS 7, на тот момент ему было пять лет. Причём с обновлённой операционкой он не тормозил, а, наоборот, ускорился.

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Apple держит планку. В 2020 году самыми старыми моделями, на которых появится iOS 14, станут iPhone 6s и 6s Plus, модели 2015 года выпуска. Смартфоны получат пятое обновление операционной системы и будут поддерживаться шестой год. В общем, если не хотите думать о поддержке телефона разработчиком, берите iPhone.

Samsung

Срок поддержки — 3–4 года.

В августе этого года компания Samsung объявила, что её смартфоны получат три обновления Android. Они выходят раз в год, то есть софт будет актуальным в течение четырёх лет.

Модели 2020 года вышли с Android 10. В течение жизненного цикла им точно будут доступны Android 11, Android 12 и Android 13.

Вот какие модели доживут до Android 13. Ищите свою:

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Galaxy S: S20 Ultra 5G, S20 Ultra, S20+ 5G, S20+, S20 5G, S20, а также S10 5G, S10+, S10, S10e, S10 Lite.

Galaxy Note: Note20 Ultra 5G, Note20 Ultra, Note20 5G, Note20, Note10+ 5G, Note10+, Note10 5G, Note10, Note10 Lite.

Galaxy A: A71 5G, A71, A51 5G, A51, A90 5G.

До этого Samsung выпускала два обновления Android в смартфонах. Исключением стал Galaxy S7, получивший третью версию — Android 9 (первой была Android 6).

Изменения начались с Galaxy S10. Эта модель продержится дольше и получит Android 11, третье обновление операционной системы.

Huawei и Honor

Срок поддержки — 3 года.

Компании выпускают обновления операционной системы в течение двух лет после выхода устройств независимо от их ценового уровня.

Honor 10 и Honor View 10 — бестселлеры компании в 2018 году. В июле 2020-го они получили Android 10, второе обновление операционной системы, вышли они на Android 8. Насчёт Android 11, третьего апдейта, всё туманно. Моделей нет в списке смартфонов, на которые в первую очередь выйдет обновление.

Судя по предшественнику, эти устройства и не обновятся. Honor 9 вышел в 2017 году с Android 7. Android 10 он не получил, последней версией был Android 9, то есть ему были доступны лишь два обновления операционной системы.

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Не попали в список и Huawei P20 Pro и Mate 20 Pro, камерофоны 2018 года и самые заметные Android-флагманы того времени. Их последней версией операционной системы стал Android 10.

Плюс ко всему — у Huawei и Honor проблемы с законодательством США. Возможно, они перестанут получать обновления операционной системы Android и патчи безопасности Google. Компания держится, она самый популярный производитель смартфонов в России, тем не менее покупка её устройства — рискованное и недальновидное решение. Хотя камеры лучшие и вне конкуренции.

Xiaomi

Срок поддержки — 3 года.

Срок поддержки одинаковый независимо от стоимости смартфона. В августе этого года стало известно, что Xiaomi Mi 8, Mi A2 и Pocophone F1 не получат Android 11. Это убийца флагманов, смартфон начального уровня и средний класс. Их последней версией операционки был Android 10.

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Фишка Android и фирменной оболочки MIUI — контакт разработчиков с аудиторией. Они прислушиваются к словам пользователей и в итоге оперативно устраняют недоработки или оптимизируют новые возможности.

Vivo

Срок поддержки — 3 года.

Бюджетники Vivo V7+, V9 и NEX S — смартфоны 2018 года. Они вышли с Android 8, получили Android 10 и не попали в список устройств, на которые выйдет Android 11. Возможно, ещё получат, если нет, то срок поддержки составит три года.

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А всё к тому и идёт. Vivo X9 Plus — смартфон 2016 года. Он вышел с Android 6, а последней версией стал Android 8, то есть он поддерживался три года и получил два обновления.

Google Pixel

Срок поддержки — 4 года.

В 2020 году стало известно, что первое поколение Pixel и Pixel XL не получит Android 11. Пользователи оказались настолько возмущены, что на change.org появилась петиция с требованием выпустить обновление. Люди привыкли, что эти смартфоны поддерживаются долго.

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Первое поколение Pixel и Pixel XL вышло в 2016 году с Android 7. Android 11 был бы четвёртым обновлением для смартфонов, и их программное обеспечение было бы актуальным в течение пяти лет.

Остальные серии будут обновлены. Апдейт получат Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4 и Pixel 4 XL. Первые две модели — самые старые. Они выходили с Android 8, 11-я версия будет третьим обновлением для них, а софт последней версии будет установлен четвёртый год.

OnePlus

Срок поддержки — 4 года.

OnePlus One получил Android 10 спустя шесть лет после выпуска. Первой версией операционки был Android 4. Аудитория была в восторге. Заявка на конкуренцию с iPhone в плане долговечности? Нет.

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Кейс OnePlus One скорее показушный. В реальности смартфоны компании поддерживаются чуть дольше, чем большинство Android-смартфонов. OnePlus 3 и 3T вышли с Android 6, обновились до Android 9 — три апдейта и четыре года работы с новейшим софтом.

Самые старые модели с последними версиями операционки — 5 и 5T. Android 10 — их последняя версия, первая — Android 7. Поддерживались столько же, сколько 3 и 3T.

Без обновлений операционной системы смартфон не будет работать?

Будет. Даже без обновлений операционной системы смартфоны получают патчи безопасности с исправлением ошибок и устранением уязвимостей. Обычно они приходят в течение четырёх лет после выпуска смартфона или как минимум год после прекращения выпуска обновлений Android.

Если патчи безопасности перестают приходить, пора обновлять смартфон. Без них операционная система становится более уязвимой к взлому, пользоваться таким устройством небезопасно.

Выбирайте смартфон следующим образом: смотрите бренд и год выпуска, прибавляйте к нему время поддержки — и получите год, когда на устройство придёт последнее обновление. Если вас устраивает такой жизненный цикл, оформляйте.