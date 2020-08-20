Бэушный и дорогой. Что кроме коробки поднимет цену на ваш телефон на "Авито"

Недооценённая особенность мобильного устройства — быть актуальным на вторичном рынке спустя годы. Оказывается, вы можете продать даже коробку от него. Вот пять способов извлечь выгоду после покупки смартфона.

Возьмите дефицитный смартфон на старте и перепродайте его

Покупка нового айфона в первый день продаж — настоящий челлендж. В последние годы люди не стоят в очереди, зато найти смартфон в первый день продаж — целое испытание. Если вы живёте в мегаполисе, возможно, вам придётся ехать за айфоном в район попроще.

Для кого-то это игра, и на таких людях можно заработать. Покупаете айфон рано утром (продажи офлайн начинаются в 10:00 по местному времени) или заказываете его на сайте заранее, выставляете на "Авито" по двойной цене и выходите в плюс.

Такое было и в прошлом году. iPhone 11 Pro стоил от 90 000 рублей на старте продаж, на торговой площадке за него просили 200 000 рублей. Вряд ли что-то изменится в ближайшем будущем, iPhone — единственный статусный смартфон, и за него готовы платить.

Продайте упаковку. Что? Да!

Вы удивитесь, но на "Авито" можно продать упаковку от вашего мобильного устройства. Да, монетизировать этот кусок картона без зарядки и наушников в нём.

Вводите запрос "коробка от iPhone" и видите около 55 000 результатов. Стоят они от 50 до 2000 рублей в зависимости от модели и комплектации. То же самое с Samsung, Xiaomi и другими брендами — торговая площадка пестрит ими.

Не верили? Коробка от iPhone 11 продаётся на "Авито". Скриншот © "Авито" 1 / 2

Ситуация легко объясняется. Самая частая причина покупки — желание перепродать девайс с коробкой. Это увеличивает доверие покупателя и стоимость товара. Видно, когда и где был куплен смартфон. В полной комплектации, с зарядкой и наушниками он будет стоить на пару тысяч дороже. Или продавец недобросовестный и хочет сказать покупателю, что купил телефон год назад, а не два. Чем более новое устройство, тем оно дороже.

Другая причина покупки коробки от iPhone — для фотосессии, чтобы казаться пафоснее, но это значительно реже. В общем, если вы не собираетесь расставаться со смартфоном, можно заработать на чехол, защитную плёнку или замену аккумулятора, продав его упаковку.

Найдите приложение, которое больше недоступно для iPhone

Этим августом игру Fortnite удалили из App Store. Теперь пользователям, не успевшим её скачать, она недоступна. App Store — единственный магазин, откуда можно скачивать приложения.

iPhone XS Max 256 гбайт стоит 110 000 руб. В официальной рознице его отдают за 71 000 руб., почти вдвое дешевле. Скриншот © "Авито"

Очевидно, что игра интересна и тем, кто её не установил. Поэтому барыги отреагировали немедленно и выставили на продажу айфоны с ней с ценником в пять раз выше — до 300 000 рублей. Сумма смешная, но продажи на "Авито" — лотерея. Мало ли кто захочет купить айфон с игрой за такую сумму.

Это не единственный подобный кейс. Из популярных магазинов приложений стабильно пропадают популярные программы. В феврале 2018 года из App Store удалили Telegram. Вполне можно было продать айфон с мессенджером по цене втрое дороже обычного.

Продайте легендарную модель

"Авито" — кладовая старых легендарных устройств, по которым мы ностальгируем. Первые iPhone, HTC, выпущенные в начале пути Android, кнопочные Sony Ericsson — их могут коллекционировать или просто взять для души. Если у вас есть такой, вы можете на нём заработать.

iPhone 2G. Продавался только в США, в России его достать было трудно. Скриншот © "Авито" 1 / 3

Много вы на них не заработаете — максимум две-три тысячи рублей. Например, iPhone 2G стоит 7000–20 000 рублей, Samsung Galaxy Note II — 2000–4000 рублей, HTC One X — 3000–7000 рублей. Тем не менее это лучше, чем выбросить их. Мало ли — вдруг вы найдёте один из таких, разбирая шкаф.

Не все смартфоны легко продать. Выберите тот, который несильно подешевеет со временем

Недавно компания Huishoubao опубликовала рейтинг брендов смартфонов, дешевеющих медленнее всех. В топ-5 попали: Xiaomi, OnePlus, Black Shark (игровые мобильные устройства от Xiaomi), Huawei, Honor.

При покупке устройства обращайте внимание прежде всего на эти бренды. Они долго ликвидны по одной из двух причин: доступность сервисных центров (Xiaomi, Huawei и Honor), редкие обновления линейки — один, максимум два раза в год (OnePlus и Black Shark).

С ними вам будет проще обновиться в будущем. Цена нового смартфона = сумма с продажи старого + доплата. Как правило, это гораздо выгоднее, чем обмен в официальной точке по Trade-In, с "Авито" вы доплатите меньше.

В России самые популярные модели — Apple, Samsung и Xiaomi. iPhone — короли вторичного рынка. Этому способствуют три фактора: лояльность людей к бренду, неустаревающий дизайн, высокий запас мощности процессора и работа без ограничений в течение минимум трёх лет после выхода.