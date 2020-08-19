Телевизор прослушивает вас. Как прекратить слежку одним кликом?

Современные телевизоры оснащены Smart TV. Эта технология работает на основе ваших данных. В частности, для понимания вашей речи ей нужно обработать терабайты данных. Для этого ваши разговоры с ассистентом анализируются. И это пространство для кражи и незаконной передачи данных.

Слушает ли вас телевизор?

Если вас кто-то и слушает, то это не сам телевизор, а голосовой ассистент, или Smart TV. Голосовые помощники точно сохраняют аудиозаписи с вашей речью, вопрос в том, как часто.

В 2019 году компания Google призналась в прослушке пользователей с помощью голосового ассистента Google Assistant. Компания рассказала об этом на фоне крупной утечки данных — тогда были найдены тысячи записей разговоров с виртуальным ассистентом.

Выяснилось, что "корпорация добра" нанимает независимых подрядчиков, которые слушают и анализируют аудио, записанные Google Assistant. Компания сказала, что это делается для совершенствования помощника: люди анализируют его реакцию на конкретные слова и совершенствуют программное обеспечение.

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При этом Google отреклась от постоянной слежки за пользователями. По её словам, помощник собирает для анализа лишь 0,2% от всех голосовых команд. Остальные данные остаются зашифрованными и не передаются третьим лицам. Это же делают и другие голосовые ассистенты.

Телевизор со Smart TV — ещё один генератор личных данных. В него встроены микрофон и видеокамера. Соответственно, компании пользуются возможностями. В ряде случаев их даже ловили на незаконной передаче информации. Возникает вопрос: как понять, что телевизор за вами следит, и как обезопасить себя от утечки нежелательной информации? В этом мы и разберёмся.

Голосовой помощник точно следит за вами, пока вы с ним разговариваете. Будьте уверены

2010–2020-е — годы систем рекомендаций. Их результаты прямо зависят от ваших личных данных. Соответственно, не сомневайтесь, что компании собирают массу данных о вас. Голосовой ассистент работает по тому же принципу. Чем чаще вы повторяете ему одни и те же слова, тем точнее он распознаёт их и выполняет соответствующие команды.

Для работы голосового ассистента необходимо подключение к Интернету. Он слушает ваш вопрос и отправляет его на сервер, затем он анализируется — и система отвечает вам.

Siri в iPhone вообще не работает без подключения к Сети. Помощник не выполнит даже базовые команды вроде включения будильника или музыки из списка сохранённых, для решения которых, казалось бы, не нужен Интернет. То же касается и голосовых ассистентов в телевизорах. Получается, любая команда передаётся на сервер и хранится определённое количество времени.

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Smart TV работает таким же образом. Одно из предназначений — упростить поиск контента. А делается это по принципу систем рекомендаций на условном "Ютубе" — на основе ваших данных.

— Для работы функции распознавания голоса некоторые команды (вместе с информацией о вашем устройстве, включая его идентификаторы) могут передаваться в стороннюю службу. Она преобразует речь в голос или код, необходимый для работы функции распознавания голоса. Кроме того, компания Samsung может собирать, а ваше устройство может записывать голосовые команды и соответствующие тексты, чтобы мы могли предоставлять вам функции распознавания голоса, а также оценивать и улучшать их работу. Имейте в виду, что, если произносимые вами слова включают личную или конфиденциальную информацию, эта информация будет среди данных, записанных и переданных сторонней организации при вашем использовании распознавания голоса, — говорится в политике конфиденциальности Smart TV на телевизорах Samsung.

Телевизор не следит за вами постоянно. Но его могут взломать

В 2017 году Samsung попала в скандал. Согласно утёкшим документам, опубликованным на сайте WikiLeaks, сотрудники ЦРУ вместе с агентами британской службы безопасности MI5 взламывали умные телевизоры компании серии F8000 при помощи флешки.

Благодаря этому устройства становились полноценными жучками: они могли записывать всё происходящее в доме и пересылать зашифрованные аудиофайлы на серверы. Так спецслужбы знали обо всём происходящем.

Но важно понимать, что история с телевизорами Samsung — частный случай. Для ведения слежки они были взломаны, сама компания не записывала разговоры пользователей 24/7.

История Samsung говорит: если телевизор взломают, он может быть потенциально опасен. Чтобы не допустить этого, соблюдайте правила цифровой гигиены и не допускайте попадание вируса в роутер. Мы уже рассказывали об этом в мифах о Wi-Fi и способах определить взлом роутера.

Что касается постоянной слежки со стороны телевизора, то нет никаких доказательств, что он прослушивает вас 24 часа в сутки. В политике конфиденциальности производители не указывают, когда именно это делается.

Любые голосовые помощники, которые активируются голосом, всё время работают в фоновом режиме — они ждут команды к началу действия. И только после активации весь диалог с голосовым помощником записывается. Однако бывают и исключения: известны случаи, когда разработчики для улучшения алгоритма распознавания речи могли отправлять и хранить у себя на серверах некорректные команды или фразы, чтобы оператор позже мог бы их прослушать и понять, о чём идёт речь. Таким образом обезличенные данные обрабатывались на стороне устройства — возможно, это риски приватности пользователей, но об этом прямо сказано в лицензионных соглашениях голосовых помощников Сергей Никитин Замруководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB

Я не хочу, чтобы меня слушал телевизор. Как поступить?

Единственная гарантия отсутствия прослушки и слежки — отсутствие способов это делать: микрофона и камеры. Если у вас телевизор без них, не волнуйтесь.

Если вы не хотите, чтобы умный телевизор вас слушал, рекомендуем или покупать технику без голосовых помощников, или не использовать умные телевизоры с постоянным подключением к Интернету. Более радикальные шаги — отключить возможность фоновой записи на программном уровне или физически отключить микрофон на плате. Правда, после такого шага вы рискуете потерять гарантию Сергей Никитин Замруководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB

Если вы хотите себе устройство с максимальной функциональностью, компании рекомендуют другой способ — отключить голосовое управление. В этом случае по условию ваша речь не будет записываться и отправляться на сервер, иначе производитель телевизора нарушит установленные им же условия.

— Если не включить распознавание голоса, вы не сможете использовать интерактивные функции распознавания голоса, но сможете управлять телевизором с помощью определённых предустановленных голосовых команд. Компания Samsung не будет собирать произносимые вами слова, — говорится в политике конфиденциальности Smart TV на телевизорах Samsung.