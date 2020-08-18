Все Huawei и Honor отключат? США и Google вновь атакуют китайцев. Как быть владельцам этих смартфонов?

С момента наложения санкций на Huawei прошло больше года. Тем не менее шум вокруг компании не утихает. Недавно вновь появилась вероятность, что на её смартфоны перестанут выходить обновления Android и владельцы гаджетов останутся без поддержки разработчиков. Лайф разбирался в ситуации.

У компании Huawei закончился срок лицензии, по которой она могла обновлять Android на уже выпущенных Huawei и Honor. Если она не будет продлена, смартфоны останутся без обновлений.

По логике без апдейтов смартфоны Huawei и Honor не получат новые возможности и патчи безопасности. Как следствие, устройства утратят актуальность раньше времени, кроме того, в них повысится риск заражения вирусом.

Ситуация ещё сложнее, чем была год назад, когда США наложили санкции на Huawei. Тогда смартфоны лишились сервисов Google, при этом Android обновлялся, была возможность накатывать фирменную прошивку EMUI. Спасибо временному разрешению использовать их.

Устройства, выпущенные до наложения санкций, под них не попали. Так, на условном Huawei P30 Pro по-прежнему предустановлены и стабильно работают сервисы Google. У компании действуют обязательства перед пользователями о минимальном сроке поддержки софта.

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В теперешней же ситуации все вышедшие устройства Huawei и Honor могут оказаться без поддержки Google. От этого становится страшно за компанию и пользователей.

Напомним, во втором квартале 2020 года компания стала самым популярным производителем смартфонов в мире. Притом что последние модели выходят без сервисов Google, это не помешало ей удержать лидерство.

Huawei ничего не решает. От кого зависит исход?

Летом прошлого года Дональд Трамп наложил санкции на Huawei. Тем не менее ограничения вступили в силу не в полной мере, так как Штаты периодически ослабляют санкции.

Сразу после наложения ограничений компании выдали временную лицензию на сотрудничество с американскими компаниями. Организациям из США предлагается специальная лицензия на сотрудничество с Huawei. В общем, партнёрство идёт, только вендор подконтролен Штатам и в любой момент его бизнесу будет нанесён сильнейший урон.

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Проблема Huawei в том, что компания ничего не решает в этом случае. Последнее слово за США. Android на её смартфонах продолжит работать стабильно, если Google захочет продолжить сотрудничество, а Штаты одобрят лицензию на партнёрство с опальной компанией.

Что предпримет Huawei? Компания выкарабкается даже при худшем раскладе

Единственное, что может сделать компания, — ждать вердикта. В пресс-службе Лайфу не прокомментировали ситуацию.

Лайф также узнал от стороннего источника, что Huawei уже тестирует обход ограничений и возможность обновлять программное обеспечение, несмотря на запреты.

Положение компании некритично. Ситуация доставит ей проблем, но существенно не изменит её положение на рынке и качество устройств.

Ситуация неприятная. Обновления будут устанавливаться, но процесс будет протекать сложнее. Тем не менее ресурсы Huawei позволят сократить количество проблем к минимуму. В частности, это своя операционная система и магазин приложений AppGallery. Бежать с Huawei на другой бренд не стоит. Статистика продаж говорит, что смартфоны компании пользуются большим спросом, несмотря на все запреты Денис Кусков Генеральный директор TelecomDaily

Я хожу с Huawei, пора эвакуироваться на другой бренд?

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин уверен, что смартфоны Huawei и Honor продолжат работать как работали. Единственное — обновления системы безопасности будут прилетать чуть позднее, потому что у разработчиков уйдёт больше времени на оптимизацию.

Нет возможности заблокировать обновления безопасности. Если Google перестанет официально предоставлять их Huawei, китайцы могут сами их взять и использовать. Они не закрыты и не зашифрованы Эльдар Муртазин Ведущий аналитик Mobile Research Group

Что касается сотрудничества между Google и Huawei, то пути компаний неизбежно расходятся. Китайцы и без того стремятся быть независимыми и предлагать альтернативы из AppGallery сервисам американской компании.