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Российский Су-27 поднимался на перехват самолёта США над Чёрным морем

После сопровождения борта истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

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Фото © ТАСС/Минобороны РФ

Российский истребитель Су-27 подняли в воздух для перехвата иностранного самолёта-разведчика над нейтральными водами Чёрного моря. Как сообщили в Национальном центре управления обороной, экипаж Су-27 приблизился на безопасное расстояние к борту и идентифицировал его как RC-135 ВВС США.

– После разворота иностранного военного самолёта от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования, – уточнили в центре.

Полёт российского истребителя Су-27 проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, американский разведывательный самолёт не нарушил госграницу России.

Российский истребитель перехватил самолёт-разведчик США над Чёрным морем

После приближения Су-30 иностранный борт развернулся и удалился от государственной границы РФ.

О вылетах российских истребителей на "перехват" самолетов-разведчиков над Балтийским и Чёрным морями Минобороны России неоднократно сообщало в июле и августе.

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