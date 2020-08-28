Российский Су-27 поднимался на перехват самолёта США над Чёрным морем

Российский истребитель Су-27 подняли в воздух для перехвата иностранного самолёта-разведчика над нейтральными водами Чёрного моря. Как сообщили в Национальном центре управления обороной, экипаж Су-27 приблизился на безопасное расстояние к борту и идентифицировал его как RC-135 ВВС США.

– После разворота иностранного военного самолёта от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования, – уточнили в центре.

Полёт российского истребителя Су-27 проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, американский разведывательный самолёт не нарушил госграницу России.