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На Кубани фура смела с дороги "УАЗ-Патриот" с четырьмя детьми, один ребёнок погиб

Ещё трое детей и женщина госпитализированы с серьёзными травмами.

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Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Мужчина и пятилетний ребёнок погибли в результате лобового столкновения автомобиля "УАЗ-Патриот" с фурой в Тимашевском районе Краснодарского края. Как сообщает региональное УГИБДД, страшное ДТП произошло около 07:00 на автодороге Кореновск — Тимашевск.

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

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По предварительной версии, 39-летний водитель УАЗа выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом. В результате внедорожник отбросило на обочину. Мужчина и пятилетний мальчик погибли на месте. Ещё четыре пассажира УАЗа — женщина, двухлетняя девочка, а также мальчики 12 и 13 лет — доставлены в больницу с серьёзными травмами.

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