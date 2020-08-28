Кремль отреагировал на решение премьера Японии уйти в отставку

В Кремле рассказали, что сожалеют об уходе Синдзо Абэ с поста премьер-министра Японии. По мнению Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ, политик внёс огромный вклад в развитие отношений между двумя странами, а его методы решения вопросов разделяет российский лидер.
— Его приверженность принципу решения всех спорных вопросов, даже самых сложных, исключительно посредством переговоров и посредством развития двусторонних отношений в тех областях, которые представляют взаимный интерес, абсолютно разделяется президентом России, — рассказал Песков.
Премьер Японии официально заявил об отставкеПолитик занимал свой пост более семи лет, поставив рекорд.
Песков назвал рабочие отношения между Синдзо Абэ и Владимиром Путиным блестящими и подчеркнул, что российский президент очень высоко ценит их.
Синдзо Абэ официально подтвердил информацию об уходе с поста премьер-министра Японии сегодня утром. Ранее в СМИ в качестве причины его решения назвали язвенное заболевание.