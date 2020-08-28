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В Кремле рассказали о переговорах по поводу реструктуризации долга Белоруссии

Сумма задолженности составляет один миллиард долларов.

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Российские и белорусские власти продолжают контакты по вопросу реструктуризации долга Минска перед Москвой в один миллиард долларов. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, уточнив, что детали переговоров есть лишь у соответствующих финансовых ведомств.

Я оставлю этот вопрос нашим финансовым властям — именно они осуществляют контакты со своими белорусскими коллегами... Контакты продолжаются, — сообщил Песков.

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Президент считает, что на процессы в соседнем государстве хотят влиять извне ради определённых политических интересов.

Как сообщал Лайф, ранее в Кремле разъяснили позицию Владимира Путина о возможном использовании резерва российских силовиков в Белоруссии.

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