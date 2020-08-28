В Кремле рассказали о переговорах по поводу реструктуризации долга Белоруссии

Российские и белорусские власти продолжают контакты по вопросу реструктуризации долга Минска перед Москвой в один миллиард долларов. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, уточнив, что детали переговоров есть лишь у соответствующих финансовых ведомств.