В Кремле рассказали о переговорах по поводу реструктуризации долга Белоруссии

Российские и белорусские власти продолжают контакты по вопросу реструктуризации долга Минска перед Москвой в один миллиард долларов. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, уточнив, что детали переговоров есть лишь у соответствующих финансовых ведомств.
— Я оставлю этот вопрос нашим финансовым властям — именно они осуществляют контакты со своими белорусскими коллегами... Контакты продолжаются, — сообщил Песков.
Путин назвал Белоруссию самой близкой России страной и понадеялся на мирное разрешение ситуации — видеоПрезидент считает, что на процессы в соседнем государстве хотят влиять извне ради определённых политических интересов.
Как сообщал Лайф, ранее в Кремле разъяснили позицию Владимира Путина о возможном использовании резерва российских силовиков в Белоруссии.