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Даже без симптомов. Попова заявила о росте иммунитета к коронавирусу у россиян

По словам главы Роспотребнадзора, ситуация с CoViD-19 в России стабилизирующаяся, а эпидемиологический процесс управляемый.

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Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Российские учёные и врачи фиксируют случаи развития иммунитета к новой коронавирусной инфекции даже у тех пациентов, у которых не было никаких клинических проявлений болезни. Об этом в ходе заседания совета ректоров медицинских вузов в России заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Кроме того, до 30% людей старше 60 лет, не имевшие клинических проявлений, и которые не регистрировались как заболевшие, также сформировали иммунитет, — добавила глава ведомства.

По словам Анны Поповой, данные о "бессимптомном" формировании иммунитета были получены в ходе масштабного исследования состояния здоровья более 70 тысяч пациентов.

Это вселяет определённую надежду. Но вместе с тем при значительной дозе полученного инфекта развивается клиническая картина, — подытожила Попова.

Путин: В сентябре в России появится вторая вакцина от коронавируса

Лидер страны уверен, что новый препарат будет столь же надёжен и эффективен.

Как сообщал Лайф, ранее мэр столицы Сергей Собянин назвал сроки окончательной победы над коронавирусом в Москве.

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