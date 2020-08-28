Даже без симптомов. Попова заявила о росте иммунитета к коронавирусу у россиян

Российские учёные и врачи фиксируют случаи развития иммунитета к новой коронавирусной инфекции даже у тех пациентов, у которых не было никаких клинических проявлений болезни. Об этом в ходе заседания совета ректоров медицинских вузов в России заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Кроме того, до 30% людей старше 60 лет, не имевшие клинических проявлений, и которые не регистрировались как заболевшие, также сформировали иммунитет, — добавила глава ведомства.

По словам Анны Поповой, данные о "бессимптомном" формировании иммунитета были получены в ходе масштабного исследования состояния здоровья более 70 тысяч пациентов.

— Это вселяет определённую надежду. Но вместе с тем при значительной дозе полученного инфекта развивается клиническая картина, — подытожила Попова.