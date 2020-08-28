Песков объяснил, почему не будет делать прививку от коронавируса

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не будет делать прививку от коронавируса. Об этом он сегодня рассказал журналистам.
— Я переболел — это то же самое, что вакцина, — отметил Песков, отвечая на вопрос о том, собирается ли он вакцинироваться.
В Европарламенте заинтересовались российской вакциной от CoViD-19Там напомнили, что распространение вируса в Европе пришлось на пик сезонной заболеваемости гриппом.
Пресс-секретарь Кремля добавил, что сотрудников Администрации Президента не будут подвергать обязательной вакцинации от коронавируса, однако не исключил, что некоторые из них, вероятно, принимали участие в испытаниях препарата в качестве добровольцев.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что уже в сентябре в стране появится вторая вакцина от CoViD-19. Её регистрация может пройти в ускоренном порядке.