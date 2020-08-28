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Песков объяснил, почему не будет делать прививку от коронавируса

Представитель Кремля рассказал, что обязательную вакцинацию сотрудников Администрации Президента не рассматривали.

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Фото © Шарифулин Валерий / ТАСС

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не будет делать прививку от коронавируса. Об этом он сегодня рассказал журналистам.

— Я переболел — это то же самое, что вакцина, — отметил Песков, отвечая на вопрос о том, собирается ли он вакцинироваться.

В Европарламенте заинтересовались российской вакциной от CoViD-19

Там напомнили, что распространение вируса в Европе пришлось на пик сезонной заболеваемости гриппом.

Пресс-секретарь Кремля добавил, что сотрудников Администрации Президента не будут подвергать обязательной вакцинации от коронавируса, однако не исключил, что некоторые из них, вероятно, принимали участие в испытаниях препарата в качестве добровольцев.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что уже в сентябре в стране появится вторая вакцина от CoViD-19. Её регистрация может пройти в ускоренном порядке.

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