Песков объяснил, почему не будет делать прививку от коронавируса

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не будет делать прививку от коронавируса. Об этом он сегодня рассказал журналистам.

— Я переболел — это то же самое, что вакцина, — отметил Песков, отвечая на вопрос о том, собирается ли он вакцинироваться.

Пресс-секретарь Кремля добавил, что сотрудников Администрации Президента не будут подвергать обязательной вакцинации от коронавируса, однако не исключил, что некоторые из них, вероятно, принимали участие в испытаниях препарата в качестве добровольцев.