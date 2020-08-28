Премьер Южной Осетии объявил о своей отставке

Глава Правительства Южной Осетии Эрик Пухаев подал в отставку. Причиной такого решения стали массовые протесты после смерти задержанного по делу о покушении на министра внутренних дел республики. По данным СМИ, после задержания мужчину забили до смерти.

— Председатель Правительства Республики Южная Осетия Эрик Пухаев сделал заявление об отставке. В обращении к народу республики глава кабинета министров отметил, что обдумал своё решение и считает его правильным, — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента и правительства республики.