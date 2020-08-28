Премьер Южной Осетии объявил о своей отставке

Глава Правительства Южной Осетии Эрик Пухаев подал в отставку. Причиной такого решения стали массовые протесты после смерти задержанного по делу о покушении на министра внутренних дел республики. По данным СМИ, после задержания мужчину забили до смерти.
— Председатель Правительства Республики Южная Осетия Эрик Пухаев сделал заявление об отставке. В обращении к народу республики глава кабинета министров отметил, что обдумал своё решение и считает его правильным, — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента и правительства республики.
Премьер Японии официально заявил об отставкеПолитик занимал свой пост более семи лет, поставив рекорд.
Как сообщал Лайф, покушение на главу МВД Южной Осетии произошло вечером 17 августа. Министр не пострадал, однако после смерти одного из подозреваемых президент республики отстранил его от работы.