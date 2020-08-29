В Японии признали неэффективность "блокаторов вирусов"

Управление по делам потребителей Японии пришло к выводу о неэффективности так называемых блокаторов вирусов против CoViD-19. Как сообщает телеканал NHK , ведомство признало утверждения производителей о способности этих устройств справиться с коронавирусом лишёнными рациональных оснований.

Речь идёт о блокаторах компании TOA Industry Co.,Ltd. Она разместила в феврале рекламу своей продукции, утверждая, что устройства эффективны для профилактики заражения коронавирусом. Компания ссылалась на результаты эксперимента, проведённого в закрытом помещении. Управление же сообщило, что эти выводы не могут распространятся на обычные условия и попросило убрать сведения об эффективности средства против CoViD-19 как вводящие потребителей в заблуждение.