Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Неадекватная жительница Казани избила мальчика в подъезде. Её уже нашли

Что стало поводом для такой агрессии, выясняют правоохранительные органы.

222

Видео © KazanFirst

В Сеть попала видеозапись с камеры наблюдения одного из подъездов в Казани. Камера сняла, как женщина с поражающей жестокостью избивает маленького мальчика. Она дёргает его за волосы, толкает и бьёт руками по лицу. Ролик опубликовал портал KazanFirst.

Сцена с самим избиением длится около минуты, однако ролик начинается уже на том моменте, когда женщина наносит удары сыну. В силу возраста мальчик не в состоянии сопротивляться и несколько раз падает, что совершенно не останавливает разъярённую мать — она продолжает избивать ребёнка, поднимает его за волосы и толкает в стены подъезда.

В Москве задержан мужчина, избивший годовалую дочь сожительницы

Он полностью признал свою вину.

Заканчивается происходящее тем, что женщина стоит над сыном, который что-то ей объясняет. К сожалению, камера наблюдения не записывала звук, поэтому, что именно послужило поводом для такой зверской жестокости, пока остаётся тайной. Впрочем, Прокуратура Татарстана уже начала проверку по данному факту, а все задействованные на видео лица установлены.

Ранее Лайф рассказывал, что в лифте одного из домов в Красноярске местная жительница жестоко избила кошку. Видео инцидента попало в Сеть.

Выбор редакции

Loading...