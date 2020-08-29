Львицы заигрались и убили мужчину, который спас их много лет назад

В ЮАР две львицы убили спасшего их много лет назад мужчину. Когда хозяин вывел животных на прогулку, они набросились на него и растерзали, пишет The Daily Star.
Невестка погибшего уверена, что животные хотели не причинить вред человеку, а поиграть с ним. Однако, по её словам, истинную причину смерти можно будет узнать только после вскрытия.
Третий лишний. В Екатеринбургском цирке братья-львы напали на сородичаКогда зверей успокоили и увели за кулисы, шоу продолжилось без их участия.
Погибший мужчина спас львиц с охотничьей фермы и забрал их в свой сафари-парк, где они смогли охотиться на диких животных.
Сообщается, что львицы уже убивали человека в 2017 году. Тогда хозяин заступился за животных и заверил, что они спокойные и неагрессивные. Сейчас дикие кошки находятся в приюте для животных, находящихся под угрозой исчезновения. Позже их планируется выпустить в дикую природу.
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