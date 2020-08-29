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Северная Корея впервые передала секретные шифры для шпионов через YouTube

Прежде приходилось ограничиваться радио, но технологии не стоят на месте.

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Фото © ТАСС / AP Photo / Jon Chol Jin

Северокорейская радиостанция опубликовала странный ролик на видеосервисе YouTube. Диктор-женщина зачитывала загадочные цифры и коды, её слова звучали на чёрном фоне. До удаления видео успело собрать примерно 2,5 тысячи просмотров. Сейчас в Сети доступны лишь его копии.

Как сообщает южнокорейское агентство Yonhap, таинственная запись может являться зашифрованным сообщением для шпионов. Женщина-диктор произнесла текст с заданием по изучению информационных технологий Университета дистанционного образования для сотрудников экспедиции № 719, после чего и начала перечислять некие номера.

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Предполагается, что такие запасы нужны на случай угрозы смены режима от других стран.

Ранее подобные сообщения транслировались Пхеньяном на государственном радио, в частности, их слышали во времена холодной войны. Сегодняшний случай является уникальным по той причине, что Северная Корея впервые в истории воспользовалась западной видеоплатформой для публикации, вероятно, зашифрованных данных.

Ранее в ООН заявили, что Северная Корея ведёт собственную ядерную программу и продолжает работу над разработкой ядерного оружия.

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