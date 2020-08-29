Изрезал отца и искромсал машину. Омич с мачете напал на семью из-за плача ребёнка

Во дворе на улице Котовского в Омске пьяный мужчина напал с мачете на супругов, которые не могли успокоить плачущего полуторагодовалого сына. Недовольный шумом местный житель изрезал отца ребёнка и искромсал машину, в которой сидел малыш.

— 36-летний житель Ленинского округа, ранее судимый за аналогичные противоправные деяния, не остановился на этом и разбил оконные стёкла машины, — рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Омску.

32-летний отец семейства был госпитализирован с многочисленными травмами. Мачете после преступления злоумышленник успел выбросить, его местонахождение установить ещё не удалось. Нападавший позже заявил, что его больше разозлила мать малыша, которая спокойно вышла покурить у машины вместо того, чтобы успокоить орущего ребёнка. Против него завели уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

В полицейском управлении также пояснили, что инцидент произошёл ещё весной этого года, но видеозапись произошедшего разошлась в соцсетях только сейчас.