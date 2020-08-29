АвтоВАЗ начал производство улучшенной серии кросс-универсалов Lada Granta Cross

Компания "АвтоВАЗ" запустила производство кроссовера Lada Granta Cross в специальной версии Quest, которая отличается повышенным комфортом и расширенным функционалом модели. Об этом сообщается на сайте производителя.

Отличительной внешней особенностью нового автомобиля станут крыша, рейлинги и колёсные диски, окрашенные в чёрный цвет. Внутри автомобиля появится новая обшивка сидений, которая, как заявляет производитель, отталкивает грязь и влагу. Подобная ткань используется в автомобилях Lada впервые.

В багажнике кроссовера появятся две новые сетки для удобной фиксации перевозимых вещей. Также новая модель будет оснащена штатными парктрониками и обогревом лобового стекла. Дорожный просвет кроссовера составит 198 мм, а на корпусе появится защитный обвес из пластика. Lada Granta Cross стала вторым автомобилем в линейке Quest после Lada Largus.