"Чистый вымысел". Полицейские из Кеноши озвучили свою версию "расстрела" афроамериканца

Спустя почти неделю после расстрела со спины афроамериканца Джейкоба Блейка полицейскими в городе Кеноше, штат Висконсин, местный профсоюз полиции официально высказался о произошедшем. По версии правоохранителей, мужчина был вооружён и уже находился в розыске. А озвучиваемые в СМИ подробности жестокого "задержания" Блейка не соответствуют действительности.

— Чистый вымысел, изображающий события, исходящий от тех, кто не знает, что на самом деле произошло, невероятно вреден и никому не приносит никакой пользы, — цитирует представителя профсоюза Брендана Метьюса издание Kenosha News.

По данным профсоюза, полицейские намеревались задержать Блейка ещё до его участия в уличной драке. Суд выдал ордер на арест мужчины по обвинению в домашнем насилии, в том числе сексуальном. Правоохранители также опровергают, что он лишь разнимал двух дерущихся женщин. Отмечается, что Блейк в этот момент был вооружён ножом и оказал активное сопротивление при задержании.

— Господин Блейк не был безоружен. Он был вооружён ножом. Сначала полицейские не увидели нож, — уточнили в профсоюзе.

Как сообщал Лайф, новая волна беспорядков захлестнула США после того, как полицейские сделали несколько выстрелов в спину Блейку. В ходе ночных акций были сожжены или повреждены огнём десятки зданий, в результате стрельбы погибло два человека, ещё один был ранен. Сам же Блейк выжил, но находится в тяжёлом состоянии, он парализован. Тем не менее полицейские временно пристегнули его наручниками к больничной кровати.