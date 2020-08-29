В США арестовали китайского исследователя, пытавшегося похитить коммерческую тайну

В США арестовали гражданина Китая Хайчжоу Ху, обвиняемого в нарушении коммерческой тайны во время его работы в Университете Вирджинии. Об этом сообщает американское Министерство юстиции в распространённом заявлении.
Отмечается, что несколькими днями ранее исследователь пытался сесть на самолёт в Чикаго и вернуться на родину.
Как говорится в документе, 34-летний китаец незаконно получил коммерческую тайну с защищённого компьютера и завладел программным кодом для симуляции биологических исследований. Код разрабатывался учёными университета на протяжении многих лет.
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За последние недели в США участились аресты лиц, обвиняемых в связях с Китаем. Так, 24 августа стало известно о заключении под стражу исследователя NASA, а 17 августа — об аресте бывшего офицера ЦРУ.
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