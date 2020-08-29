В США арестовали китайского исследователя, пытавшегося похитить коммерческую тайну

В США арестовали гражданина Китая Хайчжоу Ху, обвиняемого в нарушении коммерческой тайны во время его работы в Университете Вирджинии. Об этом сообщает американское Министерство юстиции в распространённом заявлении.

Отмечается, что несколькими днями ранее исследователь пытался сесть на самолёт в Чикаго и вернуться на родину.

Как говорится в документе, 34-летний китаец незаконно получил коммерческую тайну с защищённого компьютера и завладел программным кодом для симуляции биологических исследований. Код разрабатывался учёными университета на протяжении многих лет.