Опубликован трейлер заключительных эпизодов сериала "Сверхъестественное" — видео

Вышел трейлер заключительных эпизодов сериала-долгожителя "Сверхъестественное". Его можно увидеть на ютуб-канале The CW.
В трейлере содержатся как кадры из прошлого, напоминающие о приключениях братьев Винчестеров, так и моменты из финала сериала. Последние семь серий 15-го сезона выйдут на экраны с 8 октября по 19 ноября.
Сразу три сериала Netflix и Showtime закрыли из-за коронавирусаВ одном из них снимались подростки, и пауза длиною в год означала сильные изменения в их внешности.
Премьера финала саги была сдвинута из-за пандемии коронавирусной инфекции, к съёмкам смогли вернуться лишь в августе.
Ранее был опубликован тизер и детали фильма про Бэтмена с Робертом Паттинсоном.
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