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Опубликован трейлер заключительных эпизодов сериала "Сверхъестественное" — видео

Премьера финала саги про борьбу с нечистью намечена на 8 октября.

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Вышел трейлер заключительных эпизодов сериала-долгожителя "Сверхъестественное". Его можно увидеть на ютуб-канале The CW.

В трейлере содержатся как кадры из прошлого, напоминающие о приключениях братьев Винчестеров, так и моменты из финала сериала. Последние семь серий 15-го сезона выйдут на экраны с 8 октября по 19 ноября.

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В одном из них снимались подростки, и пауза длиною в год означала сильные изменения в их внешности.

Премьера финала саги была сдвинута из-за пандемии коронавирусной инфекции, к съёмкам смогли вернуться лишь в августе.

Ранее был опубликован тизер и детали фильма про Бэтмена с Робертом Паттинсоном.

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