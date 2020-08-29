Трамп рассказал, из-за кого США приходится покупать нефть у России

Президент США Дональд Трамп обвинил противников из Демократической партии в том, что из-за них некоторым регионам страны приходится покупать нефть у России. Причиной этого, по словам американского лидера, являются чрезмерные меры экологического регулирования, которые поддерживают демократы.

В своей речи перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир, входящем в регион Новая Англия, Трамп упомянул губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. По словам главы Белого дома, в Новой Англии самые высокие затраты на энергетику в США.

— А знаете почему? Потому что губернатор Куомо не даёт проложить трубопровод через верхнюю часть штата Нью-Йорк, чтобы нефть и газ, которых у нас очень много, могли туда доставляться, — сказал Трамп.

Американский лидер напомнил соратникам, что значительная часть судов приходит в порты Восточного побережья именно из России. В 2019 году США покупали в среднем за день 515 тысяч баррелей российской нефти. При этом общий импорт оценивался в 13,8 миллиарда долларов.