Украинский истребитель снёс и забрал в небо дорожный знак — видео

Истребитель Су-27 снёс дорожный знак во время учений ВВС Украины в Ровенской области. Видео инцидента опубликовал телеканал "2+2".

Лётчики отрабатывали посадку на автомобильную магистраль на трассе Киев — Чоп. При заходе на полосу истребитель задел дорожный знак, а его обломки остались в воздухозаборнике воздушного судна, которое начало набирать высоту.

Как сообщает пресс-служба воздушного командования "Центр" ВВС Украины, на учениях отрабатывали "защиту суверенитета и целостности Украины и её граждан".