Украинский истребитель снёс и забрал в небо дорожный знак — видео

Истребитель Су-27 снёс дорожный знак во время учений ВВС Украины в Ровенской области. Видео инцидента опубликовал телеканал "2+2".
Лётчики отрабатывали посадку на автомобильную магистраль на трассе Киев — Чоп. При заходе на полосу истребитель задел дорожный знак, а его обломки остались в воздухозаборнике воздушного судна, которое начало набирать высоту.
На учениях в США один боевой танк случайно подбил другойВ результате инцидента ранение получил один из членов экипажа.
Как сообщает пресс-служба воздушного командования "Центр" ВВС Украины, на учениях отрабатывали "защиту суверенитета и целостности Украины и её граждан".
Ранее Лайф сообщал, что в Мичигане орлан сбил правительственный беспилотник, приняв его за чайку.