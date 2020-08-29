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Украинский истребитель снёс и забрал в небо дорожный знак — видео

Инцидент произошёл на учениях "по защите суверенитета" Незалежной.

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Истребитель Су-27 снёс дорожный знак во время учений ВВС Украины в Ровенской области. Видео инцидента опубликовал телеканал "2+2".

Лётчики отрабатывали посадку на автомобильную магистраль на трассе Киев — Чоп. При заходе на полосу истребитель задел дорожный знак, а его обломки остались в воздухозаборнике воздушного судна, которое начало набирать высоту.

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В результате инцидента ранение получил один из членов экипажа.

Как сообщает пресс-служба воздушного командования "Центр" ВВС Украины, на учениях отрабатывали "защиту суверенитета и целостности Украины и её граждан".

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