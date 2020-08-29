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Назван способ определения скрытого номера

Также анонимные звонки можно просто заблокировать.

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Узнать того, кто звонит со скрытых номеров, можно с помощью услуги "Суперопределитель номера". Однако необходимо учитывать, что данная функция платная, рассказал директор компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов.

Также у оператора можно заказать детализацию звонков, то есть распечатку всех номеров, с которых поступали звонки за определённый период, — цитирует его агентство "Прайм".

Услуга детализации также платная и предоставляется в офисе мобильного оператора по заявлению клиента.

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Кроме того, она посоветовала не подключаться к общественным Wi-Fi-сетям и проверять устройство на наличие вирусных приложений.

Если же задача состоит в том, чтобы заблокировать анонимные звонки, то нужно установить специальное приложение, отметил эксперт. Мясоедов добавил, что звонить со скрытых номеров могут не только мошенники, но и родственники, потерявшие телефон, а также компании, преследующие цель что-то продать клиенту.

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