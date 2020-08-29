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Компания Илона Маска успешно протестировала чип на мозге свиньи

По словам создателей, устройство поможет избавиться от расстройств памяти, слуха, зрения и даже депрессии.

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Американский бизнесмен и исследователь Илон Маск сообщил об успешной имплантации в мозг двух свиней беспроводного чипа основанной им компании Neuralink.

За последний год мы серьёзно упростили наши системы, теперь они умещаются в чип размером меньше, чем монета. Его можно полностью скрыть при имплантации, — рассказал Маск на пресс-конференции, прошедшей в штаб-квартире компании.

Он добавил, что чип полностью сливается с костью черепа и невидим извне. Устройство способно работать весь день без подзарядки.

Фото © Twitter / Antonio Cahun

Илон Маск будет устанавливать чипы в мозг человека, и он не первый. История чипирования населения

Создатель Tesla и SpaceX заявил, что его компания Neuralink будет ставить микросхемы в мозг человека. Маск видит в чипах пользу: они и мозг излечат, и слух улучшат. Но сторонники теорий заговоров считают: это первый шаг по превращению людей в рабов. При этом чипировать людей стали ещё до Илона Маска.

Как отмечают в компании, чип поможет избавиться от расстройств памяти и слуха, зрения и даже депрессии, а также помочь людям с проблемами в области головного мозга и травмами позвоночника.

Фото © Twitter / Lance Ulanoff

Учёные продемонстрировали безопасность разработки, для чего извлекли имплант из мозга одной из свиней, не повредив его. Вторая особь ходит с ним уже несколько месяцев без каких-либо отторжений инородного предмета. Также исследователи имплантировали сразу два чипа в мозг одной из свиней, доказав возможность параллельной работы сразу нескольких устройств.

Клинические испытания чипа начнутся в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что состояние Илона Маска превысило 100 миллиардов долларов.

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