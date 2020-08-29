Эксперт рассказал, какое пиво россияне любят больше: светлое или тёмное

Россияне, как и жители остального мира, предпочитают светлое пиво тёмному. Об этом рассказал пивной блогер Александр Иджон.

По словам эксперта, это объясняется отсутствием яркого вкуса. Чем меньше вкус у пива, тем больше его популярность.

— Плюс есть понятие "питкость". Если пиво будет с ярким вкусом, то, даже если оно вам нравится, вы всё равно много не выпьете. Популярны наиболее лёгкие сорта. Их можно выпить много, а вкус не надоест, — приводит его слова радио Sputnik.

Тёмное пиво, отметил блогер, в стране пьют ради получения особенных вкусовых ощущений, а не из-за желания опьянеть. Из-за плотности сортов вкусовая палитра у тёмной разновидности пенного напитка больше, чем у светлого.