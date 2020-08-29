В Швеции вспыхнули массовые беспорядки после сожжения Корана — видео

Городские власти пытались не дать провокационной акции состояться, однако её всё равно провели.

В шведском городе Мальмё вспыхнули массовые беспорядки после того, как члены правоэкстремистской партии "Жёсткий курс" (Stram Kurs) сожгли Коран. Об этом сообщает телеканал SVT.

Около 300 возмущённых граждан перекрыли дорожное движение на перекрёстке улиц Амиралсгатан и Шелегатан, а также устроили костёр, куда бросали покрышки и пиломатериалы. В сторону прибывшей полиции полетели бутылки, камни и фейерверки.

Несколько дней назад уличный художник и, как его называют местные СМИ, провокатор Дан Парк, ранее уже имевший судимость за разжигание межнациональной розни, попросил власти Мальмё разрешить провести манифест вместе с лидером датской партии "Жёсткий курс" адвокатом Расмусом Палуданом. На акции также планировалось сжигание священной книги мусульман. Полиция отказала Парку. Палудана же задержали на границе с Данией и запретили ему въезд в Швецию на два года. Тем не менее члены партии осуществили задуманное.

Партия "Жёсткий курс" выступает за запрет ислама и депортацию из Дании всех "незападных лиц", которым предоставлено убежище.