В Швеции вспыхнули массовые беспорядки после сожжения Корана — видео

Около 300 возмущённых граждан перекрыли дорожное движение на перекрёстке улиц Амиралсгатан и Шелегатан, а также устроили костёр, куда бросали покрышки и пиломатериалы. В сторону прибывшей полиции полетели бутылки, камни и фейерверки.

Несколько дней назад уличный художник и, как его называют местные СМИ, провокатор Дан Парк, ранее уже имевший судимость за разжигание межнациональной розни, попросил власти Мальмё разрешить провести манифест вместе с лидером датской партии "Жесткий курс" адвокатом Расмусом Палуданом. На акции также планировалось сжигание священной книги мусульман. Полиция отказала Парку. Палудана же задержали на границе с Данией и запретили ему въезд в Швецию на два года. Тем не менее члены партии всё же осуществили задуманное.