Количество жертв урагана "Лаура" в США достигло 14

Число жертв тропического урагана "Лаура" в США достигло 14 человек. Об этом сообщает AP со ссылкой на власти штатов Техас и Луизиана.

Отмечается, что восемь человек погибли из-за отравления угарным газом. Они неправильно использовали электрогенераторы, укрываясь от урагана. Пятеро умерли при падении деревьев, ещё один утонул.

В Луизиане, Техасе и Арканзасе без электричества остаётся порядка 600 тысяч домов. На данный момент ураган ослаб до тропической депрессии.

Тем временем в Гаити число жертв "Лауры" достигло 31 человека, восемь получили травмы. Как сообщает пресс-служба Управления по вопросам безопасности страны, серьёзнее всего пострадали западные и юго-восточные районы республики. Циклон повлиял на условия жизни более чем двух миллионов жителей Гаити (население страны порядка 10 миллионов).