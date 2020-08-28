Количество жертв урагана "Лаура" в США достигло 14

1:23 am. Whistling. Explosions. #Hurricane #LAURA in Sulphur #Louisiana pic.twitter.com/7kU3DZjhyn— Josh Morgerman (@iCyclone) August 27, 2020
Число жертв тропического урагана "Лаура" в США достигло 14 человек. Об этом сообщает AP со ссылкой на власти штатов Техас и Луизиана.
Отмечается, что восемь человек погибли из-за отравления угарным газом. Они неправильно использовали электрогенераторы, укрываясь от урагана. Пятеро умерли при падении деревьев, ещё один утонул.
В Луизиане, Техасе и Арканзасе без электричества остаётся порядка 600 тысяч домов. На данный момент ураган ослаб до тропической депрессии.
В Луизиане из-за обрушившегося урагана и пожара произошла утечка хлора на химзаводеГубернатор штата призвал людей, которые живут недалеко от места происшествия, не покидать свои дома.
Тем временем в Гаити число жертв "Лауры" достигло 31 человека, восемь получили травмы. Как сообщает пресс-служба Управления по вопросам безопасности страны, серьёзнее всего пострадали западные и юго-восточные районы республики. Циклон повлиял на условия жизни более чем двух миллионов жителей Гаити (население страны порядка 10 миллионов).
Напомним, ранее сообщалось о шести жертвах стихии в США и пяти в Гаити.
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