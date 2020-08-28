Учёные из Сарова разработали аппарат для лечения больных коронавирусом

Учёные Саровского ядерного центра разработали аппарат "Тианокс", предназначенный для ингаляционной терапии оксидом азота. Он может быть применён в том числе для лечения больных коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба Правительства Нижегородской области.
Суть работы аппарата состоит в том, что он генерирует оксид азота из окружающего атмосферного воздуха.
— Самое главное, что аппарат позволяет спасать жизни. Его могут использовать отделения интенсивной терапии и реанимации, кардиохирургические центры, отделения неонатологии и перинатальные центры, — отметил первый заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин.
Академик Гинцбург рассказал о двух компонентах вакцины от коронавирусаПо словам гостя шоу "Дайте сказать", выработка антител — не основная задача вакцинации.
После проведения испытаний на пациентах с коронавирусом, подключённых к аппаратам ИВЛ, их выживаемость увеличилась с 15–16 до 75–76%, отметил замгубернатора.
По словам директора Научно-производственного центра физики ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" Виктора Селемира, нижегородские учёные первыми в мире создали подобный аппарат. В год планируется выпускать около 200 "тианоксов".
Первая партия в количестве 50 экземпляров будет изготовлена к концу сентября. В первую очередь их планируется поставлять медучреждениям Нижегородской области. В июне "Тианокс" получил регистрационное удостоверение на клиническое применение.
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