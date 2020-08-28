В Белоруссии ограничили доступ к двум новостным сайтам — "Наша Нiва" (NN.by) и "Белорусские новости" (Naviny.by). Как сообщает портал Tut.by со ссылкой на одного из интернет-провайдеров, решение было принято Министерством информации страны.

Отмечается, что оба портала вошли в так называемый список ресурсов ограниченного доступа. Он доступен только для интернет-провайдеров. Редакция сайтов продолжает свою работу в "Телеграме".

Неделю назад сообщалось о блокировке более чем 70 порталов, включая польский телеканал "Белсат", "Радио Свобода", "Еврорадио", газету "Солидарность", "The Village Беларусь", by.tribuna.com и другие.