Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Белоруссии ограничили доступ к двум новостным сайтам

Редакции продолжают работу в "Телеграме".

99

Фото © Pixabay

В Белоруссии ограничили доступ к двум новостным сайтам — "Наша Нiва" (NN.by) и "Белорусские новости" (Naviny.by). Как сообщает портал Tut.by со ссылкой на одного из интернет-провайдеров, решение было принято Министерством информации страны.

Отмечается, что оба портала вошли в так называемый список ресурсов ограниченного доступа. Он доступен только для интернет-провайдеров. Редакция сайтов продолжает свою работу в "Телеграме".

Все средства хороши. Илона Маска попросили протестировать в Белоруссии спутниковый интернет от SpaceX

Петицию подписало свыше пяти тысяч пользователей.

Неделю назад сообщалось о блокировке более чем 70 порталов, включая польский телеканал "Белсат", "Радио Свобода", "Еврорадио", газету "Солидарность", "The Village Беларусь", by.tribuna.com и другие.

Ранее член Координационного совета белорусской оппозиции столкнулся с машинами автопробега в честь Александра Лукашенко.

Выбор редакции

Loading...