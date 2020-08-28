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Правозащитники заявили о задержании в центре Минска двух россиян

В Посольстве РФ проверяют эту информацию.

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Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Правозащитный центр "Весна", не зарегистрированный в Минюсте Белоруссии, заявил, что вечером в пятницу в центре Минска милиция задержала не менее четырёх человек, включая двух россиян.

Согласно данным, опубликованным на сайте организации, речь идёт об участниках центра циркового искусства Air Dance Сергее Сергееве и Михаиле Фалине. Также, по словам правозащитников, задержан продюсер Air Dance Илья Кузнецов.

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Причины задержания пока не известны.

Посольство России в Белоруссии проверяет информацию.

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