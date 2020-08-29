Расстрелянного полицейскими в Висконсине афроамериканца разыскивали за сексуальное насилие

Афроамериканец Джейкоб Блейк, после ранения которого полицейскими в городе Кеноша, штат Висконсин, начались массовые протесты, ранее был объявлен в розыск по делу о сексуальном насилии. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителей полиции.

Отмечается, что 3 мая Блейк пробрался в дом женщины, надругался на ней и забрал её автомобиль. 7 июля был выдан ордер на его арест. Пострадавшая просила суд запретить мужчине приближаться к ней.

По данным телеканала, сотрудники полиции, которые 23 августа задерживали афроамериканца, знали, что он находится в розыске.