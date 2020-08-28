Полиция США сняла наручники с афроамериканца Джейкоба Блейка, в которого семь раз выстрелили полицейские в городе Кеноша, штат Висконсин. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на адвоката мужчины.
Юрист отметил, что Блейк был прикован наручниками по делу о бытовом насилии, которое не имеет отношения к его задержанию 23 августа. После того как адвокат согласился принять участие в слушаниях, на которых стороны обсудят вопрос законности ограничительных мер в отношении афроамериканца, полицейские сняли наручники.
Также были отозваны офицеры, дежурившие рядом с палатой мужчины.
Парализованный после "расстрела" полицейскими Блейк прикован наручниками к койкеРодственники мужчины называют такое отношение оскорблением.
Напомним, после жёсткого задержания Блейка в Кеноше начались массовые беспорядки. В ходе ночных акций было сожжено или повреждено огнём более 30 зданий, в результате стрельбы погибло два человека, ещё один был ранен.
Лента новостей
СМИ: Арбитр скандального матча между "Спартаком" и "Сочи" не прошёл проверку на полиграфе
сегодня в 21:51
"Южное побережье нас больше ждать не будет". Попавшие под огромный валун в Абхазии российские туристы рассказали об инциденте
сегодня в 21:35
С парализованного после "расстрела" полицейскими афроамериканца сняли наручники в больнице
сегодня в 21:12