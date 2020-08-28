С парализованного после "расстрела" полицейскими афроамериканца сняли наручники в больнице

Полиция США сняла наручники с афроамериканца Джейкоба Блейка, в которого семь раз выстрелили полицейские в городе Кеноша, штат Висконсин. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на адвоката мужчины.

Юрист отметил, что Блейк был прикован наручниками по делу о бытовом насилии, которое не имеет отношения к его задержанию 23 августа. После того как адвокат согласился принять участие в слушаниях, на которых стороны обсудят вопрос законности ограничительных мер в отношении афроамериканца, полицейские сняли наручники.

Также были отозваны офицеры, дежурившие рядом с палатой мужчины.