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С парализованного после "расстрела" полицейскими афроамериканца сняли наручники в больнице

Также были отозваны офицеры, дежурившие рядом с его палатой.

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Фото © Pixabay

Полиция США сняла наручники с афроамериканца Джейкоба Блейка, в которого семь раз выстрелили полицейские в городе Кеноша, штат Висконсин. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на адвоката мужчины.

Юрист отметил, что Блейк был прикован наручниками по делу о бытовом насилии, которое не имеет отношения к его задержанию 23 августа. После того как адвокат согласился принять участие в слушаниях, на которых стороны обсудят вопрос законности ограничительных мер в отношении афроамериканца, полицейские сняли наручники.

Также были отозваны офицеры, дежурившие рядом с палатой мужчины.

Парализованный после "расстрела" полицейскими Блейк прикован наручниками к койке

Родственники мужчины называют такое отношение оскорблением.

Напомним, после жёсткого задержания Блейка в Кеноше начались массовые беспорядки. В ходе ночных акций было сожжено или повреждено огнём более 30 зданий, в результате стрельбы погибло два человека, ещё один был ранен.

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