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МИД РФ предупредил россиян об угрозе преследования спецслужбами США за рубежом

Дипломаты напомнили о ряде громких задержаний российских граждан.

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Фото © Pixabay

Министерство иностранных дел РФ в связи с арестом в США россиянина Егора Крючкова предупреждает выезжающих за рубеж граждан об угрозе преследования со стороны американских спецслужб.

Такая опасность существует как в самих США, так и по запросам их властей в третьих странах, — говорится в сообщении.

В дипведомстве напомнили о делах в отношении Виктора Бута, Марии Бутиной, Константина Ярошенко, Романа Селезнёва и Богданы Осиповой. По данным МИД, с 2008 года на территории третьих стран зафиксировано 56 случаев задержания россиян.

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Сама гражданка РФ жалуется на проблемы со здоровьем, также в тюрьме, где она содержится, выявлено много случаев заболевания коронавирусом.

Отмечается, что российские дипломаты прилагают все усилия для помощи соотечественникам, оказавшимся в беде.

Ранее Лайф сообщал, что полиция Лос-Анджелеса задержала российского гражданина Егора Крючкова, которого обвиняют в преступном сговоре. Он якобы предложил сотруднику одной американской компании миллион долларов в обмен на загрузку вредоносного ПО в служебный компьютер. По данным властей, россиянин пытался скрыться, но был задержан, в стране он находился по туристической визе. Друг Крючкова назвал обвинения бредом.

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