МИД РФ предупредил россиян об угрозе преследования спецслужбами США за рубежом

Министерство иностранных дел РФ в связи с арестом в США россиянина Егора Крючкова предупреждает выезжающих за рубеж граждан об угрозе преследования со стороны американских спецслужб.

— Такая опасность существует как в самих США, так и по запросам их властей в третьих странах, — говорится в сообщении.

В дипведомстве напомнили о делах в отношении Виктора Бута, Марии Бутиной, Константина Ярошенко, Романа Селезнёва и Богданы Осиповой. По данным МИД, с 2008 года на территории третьих стран зафиксировано 56 случаев задержания россиян.

Отмечается, что российские дипломаты прилагают все усилия для помощи соотечественникам, оказавшимся в беде.