Военный вертолёт разбился в США, есть погибшие

В Калифорнии разбился военный вертолёт США Black Hawk. Об этом сообщает Los Angeles Times со ссылкой на Командование специальными операциями армии страны.
В результате инцидента, произошедшего на острове Сан-Клементе, два человека погибли, трое пострадали. Отмечается, что крушение произошло во время тренировочного полёта. Ведётся расследование.
Остров Сан-Клементе находится вблизи города Коронадо и в 112 километрах от Сан-Диего. На нём расположены аэродром, полигон и армейский тренировочный комплекс.
Самолёт UTair с неубранным шасси около часа кружил над СамаройСразу после взлёта воздушное судно было решено экстренно посадить из-за возникших неполадок.
Ранее вертолёт совершил аварийную посадку в горах в районе Сочи. Пострадало несколько человек.
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