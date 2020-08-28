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Военный вертолёт разбился в США, есть погибшие

Инцидент произошёл во время тренировочного полёта.

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Фото © ТАСС / AP Photo / Ross D. Franklin

В Калифорнии разбился военный вертолёт США Black Hawk. Об этом сообщает Los Angeles Times со ссылкой на Командование специальными операциями армии страны.

В результате инцидента, произошедшего на острове Сан-Клементе, два человека погибли, трое пострадали. Отмечается, что крушение произошло во время тренировочного полёта. Ведётся расследование.

Остров Сан-Клементе находится вблизи города Коронадо и в 112 километрах от Сан-Диего. На нём расположены аэродром, полигон и армейский тренировочный комплекс.

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Ранее вертолёт совершил аварийную посадку в горах в районе Сочи. Пострадало несколько человек.

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