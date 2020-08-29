"Уберите своё колено с моей шеи". Несколько тысяч человек собрались в Вашингтоне на марш против расизма — видео

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Несколько тысяч протестующих собрались на марш против расизма в Вашингтоне. Он начался у мемориала 16-го президента США Авраама Линкольна с выступлений активистов.

Акция была приурочена к 57-й годовщине "марша на Вашингтон", проведённого знаменитым темнокожим правозащитником Мартином Лютером Кингом.

Марш проходил под лозунгом "Уберите своё колено с моей шеи", который отсылает к событиям в Миннеаполисе, ставшим поводом для протестов по всей стране. Тогда при задержании погиб афроамериканец Джордж Флойд, полицейский более восьми минут стоял коленом на его шее.

Акции протеста проходили и в других частях столицы США. Так, перед зданием Министерства юстиции собралось около 200 человек.