Несколько тысяч протестующих собрались на марш против расизма в Вашингтоне. Он начался у мемориала 16-го президента США Авраама Линкольна с выступлений активистов.
Акция была приурочена к 57-й годовщине "марша на Вашингтон", проведённого знаменитым темнокожим правозащитником Мартином Лютером Кингом.
Расстрелянного полицейскими в Висконсине афроамериканца разыскивали за сексуальное насилиеНапомним, после инцидента, случившегося при его задержании, начались массовые беспорядки.
Марш проходил под лозунгом "Уберите своё колено с моей шеи", который отсылает к событиям в Миннеаполисе, ставшим поводом для протестов по всей стране. Тогда при задержании погиб афроамериканец Джордж Флойд, полицейский более восьми минут стоял коленом на его шее.
Акции протеста проходили и в других частях столицы США. Так, перед зданием Министерства юстиции собралось около 200 человек.
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"Уберите своё колено с моей шеи". Несколько тысяч человек собрались в Вашингтоне на марш против расизма — видео
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Напомним, несколько дней назад в США с новой силой вспыхнули беспорядки после того, как в Висконсине полицейские семь раз выстрелили в спину Джейкобу Блейку, который разнимал уличный конфликт. К настоящему моменту в ходе ночных акций было сожжено или повреждено огнём более 30 зданий, в результате стрельбы погибло два человека, ещё один был ранен.