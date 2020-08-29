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Гендиректора "Мособлэнерго" и его заместителя задержали по делу о взятке

Следствие ходатайствует об их аресте.

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Алексей Брижань. Фото © "Мособлэнерго"

Генеральный директор АО "Мособлэнерго" Алексей Брижань и его первый заместитель Алексей Астапов задержаны по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласно данным официального портала судов общей юрисдикции Москвы, следствие обратилось с ходатайством о заключении Брижаня и Астапова под стражу. Им вменяется ч. 4 ст. 290 УК РФ "Получение взятки должностным лицом с использованием своего положения".

Конкретные обстоятельства дела, как и даты судебных заседаний, пока не известны.

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